14 граждан Нигерии, нелегально находящихся в Казахстане, обнаружили в хостеле в Алматы

14 граждан Нигерии, у которых истек срок законного пребывания на территории Казахстана, скрывались в одном из хостелов Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на официальном портал МВД Polisia.kz, хостел, в котором скрывались 14 граждан Нигерии, расположен в Алмалинском районе Алматы. Их обнаружили сотрудники полиции совместно с ДКНБ РК.

Установлено, что у иностранцев истек срок законного пребывания на территории Республики Казахстан.

"12 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за уклонение от выезда за пределы РК, еще 2 иностранца водворены в приемник распределитель Департамента полиции", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

По его словам, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению принимающих физических и юридических лиц для принятия соответствующих мер.

В конце июня Миграционная служба Алматы сообщила, что с начала года в городе было задержано 64 гражданина стран Африки. Среди них граждане: Нигерии, Камеруна, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне.

В июле полицейские Алматы обнаружили 12 граждан Нигерии, которые незаконно трудились в южной столице. Тогда же полицейские выявили, что одна из алматинских фирм привлекла к работе двух граждан Бразилии.

В августе в МВД сообщили, что приезжих из Нигерии выявили на хозяйственном производстве Алматы - их привлекли к административной ответственности.

Пребывание иностранцев на территории Казахстана должно соответствовать определенным законам. За их нарушение казахстанцы могут получить административное наказание. Какой штраф может грозить казахстанцам за иностранных гостей, мы рассказывали здесь.