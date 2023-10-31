14 граждан Нигерии, нелегально находящихся в Казахстане, обнаружили в хостеле в Алматы
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14 граждан Нигерии, у которых истек срок законного пребывания на территории Казахстана, скрывались в одном из хостелов Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на официальном портал МВД Polisia.kz, хостел, в котором скрывались 14 граждан Нигерии, расположен в Алмалинском районе Алматы. Их обнаружили сотрудники полиции совместно с ДКНБ РК.
Установлено, что у иностранцев истек срок законного пребывания на территории Республики Казахстан.
"12 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за уклонение от выезда за пределы РК, еще 2 иностранца водворены в приемник распределитель Департамента полиции", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.
По его словам, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению принимающих физических и юридических лиц для принятия соответствующих мер.
В конце июня Миграционная служба Алматы сообщила, что с начала года в городе было задержано 64 гражданина стран Африки. Среди них граждане: Нигерии, Камеруна, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне.
В июле полицейские Алматы обнаружили 12 граждан Нигерии, которые незаконно трудились в южной столице. Тогда же полицейские выявили, что одна из алматинских фирм привлекла к работе двух граждан Бразилии.
В августе в МВД сообщили, что приезжих из Нигерии выявили на хозяйственном производстве Алматы - их привлекли к административной ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043397-14-grazhdan-nigerii-nelegalno-nahodyaschihsya-v-kazahstane-obnaruzhili-v-hostele-v-almaty/