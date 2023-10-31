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14 граждан Нигерии, нелегально находящихся в Казахстане, обнаружили в хостеле в Алматы

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Мужчины в хостеле в Алматы
Граждане Нигерии в хостеле в Алматы. Фото: polisia.kz

14 граждан Нигерии, у которых истек срок законного пребывания на территории Казахстана, скрывались в одном из хостелов Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на официальном портал МВД Polisia.kz, хостел, в котором скрывались 14 граждан Нигерии, расположен в Алмалинском районе Алматы. Их обнаружили сотрудники полиции совместно с ДКНБ РК.

Установлено, что у иностранцев истек срок законного пребывания на территории Республики Казахстан.

"12 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за уклонение от выезда за пределы РК, еще 2 иностранца водворены в приемник распределитель Департамента полиции", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

По его словам, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению принимающих физических и юридических лиц для принятия соответствующих мер.

В конце июня Миграционная служба Алматы сообщила, что с начала года в городе было задержано 64 гражданина стран Африки. Среди них граждане: Нигерии, Камеруна, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне.

В июле полицейские Алматы обнаружили 12 граждан Нигерии, которые незаконно трудились в южной столице. Тогда же полицейские выявили, что одна из алматинских фирм привлекла к работе двух граждан Бразилии.

В августе в МВД сообщили, что приезжих из Нигерии выявили на хозяйственном производстве Алматы - их привлекли к административной ответственности.

Пребывание иностранцев на территории Казахстана должно соответствовать определенным законам. За их нарушение казахстанцы могут получить административное наказание. Какой штраф может грозить казахстанцам за иностранных гостей, мы рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043397-14-grazhdan-nigerii-nelegalno-nahodyaschihsya-v-kazahstane-obnaruzhili-v-hostele-v-almaty/

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