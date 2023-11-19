Снегопад в Астане, дождь в Алматы: о погоде в крупных городах Казахстана рассказали синоптики
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 19 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем температура воздуха прогреется до -1 градусов, ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра – 14,9 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046478-snegopad-v-astane-dozhd-v-almaty-o-pogode-v-krupnyh-gorodah-kazahstana-rasskazali-sinoptiki/