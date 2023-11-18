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30 лет независимости Казахстана

Сильный ветер с осадками пообещали в Казахстане в воскресенье

Опубликовано:

Дождь
Дождь. Иллюстративное фото: pexels.com

На большей части Казахстана завтра ожидается усиление ветра, а также выпадение осадков в виде дождя и снега. В некоторых областях прогнозируют туман, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области завтра, 19 ноября, на севере и в центре ожидается туман.

В области Жетісу прогнозируют сильные осадки в виде дождя и снега, а также туманы днем в горных районах. В районе Алакольских озер порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью на большей части области Ұлытау ожидается ветер скоростью 15-20 м/с, на севере, востоке региона – временами порывы в 23-28 м/с. В Жезказгане в ночное время ожидается гололед, скорость ветра может достигать 23-28 м/с.

На юге Алматинской области синоптики предупредили о сильном дожде, в горных районах может выпасть снег, ожидается туман. На западе, востоке области – порывы ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области днем на западе, юге – порывы ветра до 15-20 м/с. В Кокшетау – гололед, ночью – метель, а также ветер силой 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

19 ноября ночью в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На юге, в предгорных районах региона – туман. Сильный ветер в 15-20 м/с ожидается на севере, в горных и предгорных районах области.

В Шымкенте ночью и утром будет туман, скорость ветра будет равна 15-20 м/с.

Завтра на севере Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман, а также сильный ветер. В Уральске ночью и утром будет туманно. Ночью резко понизится температура до 5-10 мороза.

Низовую метель и ветер силой 15-20 м/с прогнозируют в Северо-Казахстанской области.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. Днем на востоке региона порывы ветра могут достигать 23 м/с. В Актау ожидается ветер силой 15-20 м/с.

19 ноября на западе, севере области Абай прогнозируют гололед, низовую метель. Ночью на юге – туман. На большей части области – ветер 15-20 м/c, на западе, севере, в центре области могут быть порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ветер такой же силы ожидается завтра на большей части Восточно-Казахстанской области. Причем на севере, в центре, востоке порывы достигнут 23-28 м/с.

В Карагандинской области сегодня ночью ожидается ветер до 15-20, с порывами 23-28 м/с. При этом на севере она может превысить 30 м/с. В Караганде ночью и утром – гололед, скорость ветра – 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью, равной 15-20 м/с, характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий" – он способен качать стволы деревьев, ломать сучья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046443-silnyy-veter-s-osadkami-poobeschali-v-kazahstane-v-voskresene/

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