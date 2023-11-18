Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана в субботу

В двух крупнейших городах Казахстана сегодня ожидаются осадки. Температура в Алматы и Шымкенте может достигнуть 19 градусов тепла, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня, 18 ноября, ожидается переменная облачность с осадками. Температура днем будет равна +8... +10 градусам, скорость ветра – 9-14 м/с, дневные порывы могут достигать 15-20 м/с, временами – 23 м/с.

В Алматы – переменная облачность, дневная температура воздуха прогнозируется в районе +17...+19 градусов, скорость ветра – 5-10 м/с.

Осадки сегодня обещают в Шымкенте, там температура воздуха днем достигнет +17...+19 градусов, скорость ветра будет равна 8-13 м/с, с порывами 15-20 м/с.

Отметим, согласно шкале Бофорта, ветер скоростью, равной 15-20 м/с, характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий" – он способен качать стволы деревьев, ломать сучья.