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Троллейбусы обновили в Алматы впервые с 2012 года (фото)

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Новые троллейбусы
Новые троллейбусы. Фото: Акимат Алматы

В Алматы впервые за последние 11 лет началось обновление троллейбусного парка: в город прибыли новенькие троллейбусы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Троллейбусный парк №1 Алматы получил первую партию из ста 12-метровых низкопольных троллейбусов Yutong ZK6128BEVG. На сегодня в Алматы поставлено 55 троллейбусов.

Последний раз троллейбусный парк обновлялся в 2012 году - за это время троллейбусы износились, отметили в акимате.

С 18 ноября планируется задействовать 19 новых подвижных единиц на маршрутах №1, №9, №12, №5, №11, №25, №7, №19, №6. Остальные троллейбусы будут выпущены на линию по мере прохождения технической подготовки.

Салон троллейбуса
Салон троллейбуса. Фото: Акимат Алматы

Как подчеркнули в акимате, даже при отключении электричества новые троллейбусы продолжат движение благодаря встроенному аккумулятору.

"В салоне на 90 мест есть система видеонаблюдения, USB-разъемы для зарядки телефонов и мощный кондиционер. В кабине установлена современная электроника, в том числе бортовой самописец, который фиксирует действия водителя. На случай ЧП троллейбус снабжен системой автоматического пожаротушения и кнопкой вызова экстренных служб. Пневмоподвеска позволяет наклонять троллейбус на остановках для удобства посадки и высадки пассажиров, а также приподнимать кузов для проезда неровностей", - рассказали в ведомстве о новых троллейбусах.

Новый троллейбус
Новый троллейбус. Фото: Акимат Алматы

Вся партия новых троллейбусов будет поставлена до конца текущего года, пообещали в акимате Алматы.

Отметим, что за последнее время в Алматы появилось также несколько новых автобусных маршрутов.

В октябре был запущен пригородный маршрут до поселка Каргалы.

Еще один был запущен 14 ноября - он будет ходить до ЖК Gate City в Алматинской области. Также на днях власти запустили маршрут, который будет возить горожан между рынком "Салем" и поселком Исаев.

Стоит отметить, что в Алматы из-за реконструкции привокзальной территории аэропорта временно изменились схемы движения маршрутов №3 и №92 - с 29 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046307-trolleybusy-obnovili-v-almaty-vpervye-s-2012-goda/

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