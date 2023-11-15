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Новый пригородный маршрут запустили в Алматы

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Водитель автобуса перед транспортом
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В южной столице запущен очередной пригородный маршрут, который будет возить горожан между рынком "Салем" и поселком Исаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По информации горакимата, введенный пригородный маршрут будет курсировать под номером №235 между рынком "Салем" и поселком Исаев в Илийском районе.

"Транспортное обслуживание на данном маршруте осуществляется 10 автобусами малой вместимости марки ISUZU Н-40 с интервалом движения 12 минут", - говорится в сообщении.

В акимате напомнили, что в рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году планируется организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов.

Ранее уже было запущено 5 маршрутов, остальные 4 - на разработке.

Кроме этого, до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.

Напомним, в октябре был запущен пригородный маршрут до поселка Каргалы. И еще один был запущен накануне, 14 ноября, который будет ходить до ЖК Gate City в Алматинской области.

Стоит отметить, что в Алматы из-за реконструкции привокзальной территории аэропорта временно изменились схемы движения маршрутов №3 и №92 - с 29 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045805-novyy-prigorodnyy-marshrut-zapustili-v-almaty/

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