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"Глаз не видит": житель Актобе увидел своего дядю с обезображенным лицом в спеццентре

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Мужчина закрывает лицо руками
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Актобе увидел своего родного дядю, проживающим в Центре соцобслуживания, с обезображенным наполовину лицом. Мужчина предположил, что родственника избили, передает телеканал КТК.

Житель Актобе во время очередного посещения своего дяди в Центре социального обслуживания увидел, что у родственника обезображено пол-лица, а также сильно поврежден глаз. В беседе с телеканалом он предположил, что родного ему человека избили, однако в самом центре это отрицают.

В телесюжете говорится, что пострадавшему мужчине 58 лет, у него тяжелое заболевание и последние 14 лет он живет в Центре соцобслуживания.

"Больной или санитар. Я точно не знаю. Но избили – это явно. Даже на фотографии видно. Если человек упадет, я думаю, что такой гематомы не будет. И то. Я так думаю, мы приехали поздно. До этого, наверное, вообще хуже было состояние. Это уже отек спал. Но глаз был закрытый", – заявил телеканалу житель Актобе.

Представители центра сообщили, что пациент получил травму за 4 дня до прихода родственников. При этом телеканалу они рассказали, что никто из персонала или больных мужчину не трогал, директор призналась, что не сразу узнала об инциденте.

"Пациент упал в туалете. Его там увидела медсестра дежурная. После осмотрел хирург и назначил капли. Но мне об этом никто не сообщил. Когда уже его племянник пришел и рассказал обо всем, я лично положила больного в клинику", – цитирует слова директора центра телеканал.

Племянник мужчины утверждает, что из-за травмы глаза у мужчины пошли осложнения.

"Врачи говорят, что у него там осложнения пошли. Надо было пораньше обращаться. Сейчас, говорят, будем удалять. Глаз не видит", – говорит племянник.

По информации телеканала, данный центр рассчитан для инвалидов с тяжелыми психоневрологическими заболеваниями – здесь находятся более 300 человек, некоторые из них живут тут годами. В туалете камер видеонаблюдения нет.

В телесюжете говорится, что племянник пострадавшего готовит заявление в прокуратуру.

Источник: КТК

Напомним, в апреле прошлого года в прокуратуру Актобе поступило сообщение о том, что детей с ограниченными возможностями в одном из центров подвергают насилию. В сентябре того же года санитарку данного учреждения осудили за избиение воспитанников – ей назначили 4 года ограничения свободы.

Позже вокруг центра разгорелся новый скандал – выяснилось, что больше 40 воспитанников живут в тесноте, не хватает обеденных столов и другой мебели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046191-glaz-ne-vidit-zhitel-aktobe-uvidel-svoego-dyadyu-s-obezobrazhennym-litsom-v-spetstsentre/

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