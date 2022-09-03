Санитарку интерната осудили за избиение детей в Актобе

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В Актобе санитарка специнтерната предстала перед судом по обвинению в истязании детей. Женщину признали виновной, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 города Актобе.

Жительница города работала санитаркой в Центре социального обслуживания, в котором до 18 лет находятся дети с тяжелыми заболеваниями, в том числе ДЦП, синдромом Дауна.

Работницу учреждения обвинили в истязании несовершеннолетних воспитанников. По версии следствия, она систематически наносила побои детям, которые находились в беспомощном состоянии.

"Подсудимая полностью признала свою вину. Прокурор просил назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. Суд учел, что подсудимая раскаялась, совершила преступление впервые, отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Поэтому назначил ей наказание в виде 4 лет ограничения свободы", - пояснили в суде №2 города Актобе.

Напомним, весной текущего года актюбинские прокуроры сообщили, что к ним поступил сигнал об истязании воспитанников с ограниченными возможностями в Центре социального обслуживания №1. Информация подтвердилась. Было возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986042-sanitarku-internata-osudili-za-izbienie-detey-v-aktobe/