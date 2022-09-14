Очередной скандал разгорелся вокруг специнтерната в Актобе

Кадр из видео: телеканал "Астана"

Новый скандал в печально известном специнтернате для детей с особенностями развития разгорелся в Актобе. Сотрудники прокуратуры выяснили, что больше 40 воспитанников живут в тесноте, не хватает обеденных столов и другой мебели, передает телеканал "Астана".

Как рассказали в надзорном органе, дети оказались в весьма некомфортных условиях.

"В том числе, непредоставление необходимой мебели воспитанникам, спецоборудования, отсутствие спецклассов для проведения лечебно-физической культуры, медицинский кабинет отсутствовал", - пояснил прокурор района Астана в Актобе Иван Майнгарт.

На устранение всех недостатков прокуроры дали месяц. Правда, в управлении соцзащиты пока не знают, как создать необходимые условия.

Пять лет дети с инвалидностью находились в частном реабилитационном центре, но в конце минувшего года договор ГЧП истек.

Сначала воспитанников подселили в дом малютки. Планировали после ремонта перевезти их в здание дома престарелых. Но, как выяснилось, по правилам для особенных детей необходимо отдельное строение.

"Теперь будем искать пути их расположить в другом здании, в отдельном. Чтобы эти дети ни в чем не ущемлялись, никакие их права не нарушались", - отметила заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Актюбинской области Эльмира Суюншалина.

Напомним, интернат стал известен из-за случая с избиением детей. Недавно бывшей санитарке учреждения вынесли приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987652-ocherednoy-skandal-razgorelsya-vokrug-spetsinternata-v-aktobe/