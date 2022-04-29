Работников центра для детей с ДЦП и синдромом Дауна обвинили в истязании воспитанников в Актобе

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В прокуратуру Актобе поступило сообщение о насилии в отношении детей с ограниченными возможностями в КГУ "Центр социального обслуживания №1". Подробности опубликованы на официальном сайте надзорного органа.

Сообщается, что в Центре социального обслуживания №1 содержатся дети с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией всех степеней.

28 апреля в прокуратуру поступил сигнал, что детей в центре подвергают насилию.

"Прокуроры незамедлительно выехали в данное учреждение, где после просмотра камер видеонаблюдения выявили, что персоналом центра в отношении несовершеннолетних воспитанников неоднократно наносились побои и применялись иные насильственные действия", - говорится в сообщении ведомства.

Районная прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 110 УК РК "Истязание". Для проведения расследования материалы уголовного дела направлены в Управление полиции Актобе.

В настоящее время проводятся следственные действия, заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967533-rabotnikov-tsentra-dlya-detey-s-dtsp-i-sindromom-dauna-obvinili-v-istyazanii-vospitannikov-v-aktobe/