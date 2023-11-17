Дождь и 23 градуса тепла ожидаются в казахстанских мегаполисах в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 17 ноября - лишь в одном из мегаполисов прогнозируют дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 16 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.
Жителям Астаны синоптики обещают дождь. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.
В Шымкенте сегодня без осадков, но облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046182-dozhd-i-23-gradusa-tepla-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah-v-pyatnitsu/