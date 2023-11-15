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Теплую погоду без осадков пообещали жителям мегаполисов Казахстана в среду

Опубликовано:

Солнце светит сквозь листву
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15 ноября - жителей мегаполисов ждет погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня также будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 18 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.

Однако в ряде регионов Казахстана сегодня ожидается непогода, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение. В частности, синоптики предупреждают казахстанцев о сильном тумане и усилении ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045758-usilenie-vetra-i-18-gradusov-tepla-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Теплую погоду без осадков пообещали жителям мегаполисов Казахстана в среду

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