Теплую погоду без осадков пообещали жителям мегаполисов Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15 ноября - жителей мегаполисов ждет погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня также будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 18 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.

Однако в ряде регионов Казахстана сегодня ожидается непогода, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение. В частности, синоптики предупреждают казахстанцев о сильном тумане и усилении ветра.