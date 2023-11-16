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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На 50% выросло число подростковых беременностей в Казахстане

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Беременная девушка
Беременная. Иллюстративное фото: YDL/Getty Images

За последние несколько лет количество родов, принятых у девочек в возрасте от 15 до 18 лет, выросло на 50,5%. По итогам 2022 года в Казахстане приняли 5,2 тыс. таких родов, передает Ranking.kz.

Как отметили аналитики, скачок произошел в первый год пандемии, однако после ее окончания ситуация не стала лучше.

Эксперты объяснили это ростом количества подростковых беременностей, нежели уменьшением числа абортов - статистика искусственного прерывания беременности у несовершеннолетних девочек за последние годы практически не менялась. По оценкам, за год фиксируют 1,1-1,2 тыс. случаев.

Тем не менее доля детей, рожденных от мам в возрасте до 20 лет, в общей статистике небольшая - 3,3%.

По итогам прошлого года больше половины всех рожденных детей (55,9%) появилось на свет у женщин самого благоприятного репродуктивного возраста - 25-35 лет.

Подростковая беременность
Подростковая беременность. График: ranking.kz

Эксперты отмечают, что отношение к подростковой беременности и раннему материнству в обществе негативно не только из-за экономических факторов и психоэмоциональной нагрузки на девочку, ставшую мамой.

Они, ссылаясь на ВОЗ, подчеркивают, что беременность в раннем возрасте имеет ряд медицинских осложнений: от бесплодия из-за абортов до повышенного риска эклампсии и недоношенности плода.

В Казахстане существенно различаются показатели рождаемости среди городских и сельских подростков.

По данным портала, в прошлом году коэффициент рождаемости среди подростков в крупных населенных пунктах составлял 15,3 на 1 тыс. девочек в возрасте 15-19 лет, а в селах - 25,9.

При детальном рассмотрении видно, что в некоторых областях рождаемость среди подростков в сельских населенных пунктах выше республиканского уровня. Например, в Мангистауской и Жамбылской областях коэффициент превышает 35, в Туркестанской области он выше 30.

Меньше всего ранние роды распространены в Алматы и Астане.

Подростковая беременность
Подростковая беременность. График: ranking.kz

Напомним, недавно мы писали о том, что численность населения Казахстана приблизилась к 20 млн человек - на 1 октября текущего года составила 19 967 964 человека. Свыше 10 млн - женщины.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана рассказал, что до конца 2023 года население страны достигнет 20 млн человек.

Между тем специалисты Бюро национальной статистики определили средний возраст казахстанцев на начало этого года - он составил 32,1 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045986-chislo-podrostkovyh-beremennostey-vyroslo-v-15-raza-v-kazahstane/

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