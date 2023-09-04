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30 лет независимости Казахстана

Средний возраст жителей Казахстана назвали аналитики

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Люли переходят дорогу на пешеходном переходе
Горожане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Специалисты Бюро национальной статистики определили средний возраст казахстанцев на начало этого года. Данные были размещены в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, по данным БНС, на начало 2023 года средний возраст казахстанцев составил 32,1 года.

"С 2018 года средний возраст увеличился. Рост среднего возраста наблюдался как среди мужчин и женщин, так и жителей села и города", – отметили аналитики.

При этом средний возраст мужчин на начало этого года составил 30,5 лет, а женщин – 33,7 года.

Кроме того, отмечается, что этот показатель у горожан выше, чем у жителей сел: 32,6 года против 31,5 года соответственно.

"Самый высокий средний возраст среди регионов в СКО – 38,9 лет, самый низкий в Мангистауской и Туркестанской областях – 27,6 лет", – говорится в публикации Бюро нацстатистики.

При этом напомним, что в своем послании народу 1 сентября Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Казахстан считается одной из самых "молодых" стран в мире и около трети населения – молодежь.

Также президент заявил, что ежегодно в нашей стране рождается более 400 тысяч детей. Уже до конца года население Казахстана достигнет 20 миллионов человек.

"Растет и средняя продолжительность жизни, по итогам прошлого года она превысила 74 года", – добавил он.

По данным БНС, численность населения Казахстана на 1 июля 2023 года составляла 19 899 377 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035178-sredniy-vozrast-zhiteley-kazahstana-nazvali-analitiki/

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