"Все дырявое, везде тазики стоят": жители двухэтажки в Алматы боятся оставаться в своих квартирах

Жители старого двухэтажного дома пожаловались на условия, в которых им приходится жить. Тем временем в городском акимате сообщили, что ищут инвесторов для сноса, передает телеканал КТК.

Жители аварийной двухэтажки в Алматы пожаловались на ужасное состояние дома. По их словам, в старом здании обваливается потолок, осыпаются стены, протекает крыша и уже видны гнилые доски. Вдобавок ко всему нет канализации – туалет расположен на улице.

"Все дырявое, везде тазики стоят. Везде сами латаем. Никакой КСК не относится. Посмотрите, вот провода какие. Дождь прошел – мы вытащили ведро, вылили воду. Короче, мы готовы к дождю. Никто не застрахован. Здесь побежит – может замкнуть. Это замкнет, дом каркасный. Он сразу вспыхнет", – рассказал один из жителей дома.

По информации телеканала, в здании, которое построили в 1960-х годах, расположены восемь квартир. Некоторые из жильцов пытались делать у себя ремонт, но все, по их словам, тщетно.

Одна из женщин, проживающая в аварийном доме, рассказала телеканалу, что живет в квартире 61 год. После очередного дождя у нее в квартире случился потоп.

При этом для многих жильцов эти квартиры – единственное жилье, поэтому переехать куда-то они не могут.

В акимате телеканалу сообщили, что аварийный дом включили в программу реновации жилищного фонда, чиновники ищут инвесторов для сноса и переселения жильцов.

"Сотрудниками товарищества произведен выезд и осмотр ветхого дома на Фадеева, 10. В случае критичного состояния дома и невозможности проживания в данном доме, не дожидаясь определения инвестора для данного района, товарищество внепланово изыщет возможность предоставить варианты переселения из собственного переселенческого фонда", – рассказал зампредседателя правления предприятия капитального строительства акимата Алматы Алтынбек Нуратулы.

По информации телеканала, в южной столице – свыше 1300 аварийных домов, из них только половина попала в программу реновации.

Источник: КТК

Напомним, в апреле этого года в Актобе жители многоэтажного дома, построенного всего три года назад, обнаружили, что он буквально трещит по швам и осыпается. Люди потребовали переселить их и заявили, что боятся за свои жизни. В городском акимате сообщили, что провели осмотр.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование данных новостроек. По их мнению, дома подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же наотрез отказались возвращаться в прежние квартиры.

Недавно аварийным признали дом, который дал трещины в Павлодаре. Его жителей в срочном порядке начали переселять.