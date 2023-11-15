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Суд из-за подаренного чиновнику коврика для йоги прокомментировали в Антикоре

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Девушка сворачивает коврик для йоги
Коврик для йоги. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня представитель Антикора на брифинге ведомства прокомментировал суд, состоявшийся из-за подаренного коврика для йоги экс-главе управления физкультуры и спорта ЗКО, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель агентства Арман Тлеукенов, штраф за подобное дарение подарка госслужащему – не единичный в Казахстане случай, однако именно история с ковриком для йоги стала активно муссироваться в соцсетях и СМИ.

"Помимо коврика для йоги в виде подарка (чиновнику – прим. ред.) был вручен еще и комплект ножей. Я хочу объяснить процедуру: при получении подарка, вне зависимости от стоимости, любой госслужащий в рамках статьи 12 "Закона о противодействии коррупции" обязан отправить данный подарок в комитет госимущества и приватизации либо на местах в департаменты, что и было сделано данным чиновником.

Антикором за 10 месяцев за совершение коррупционных адмправонарушений привлечено 150 лиц, на которых наложен штраф в размере более 40 млн тенге. Из них: 72 – госслужащие, 23 – руководители квазигоссектора и 50 физлиц. То есть, мы хотим сказать, что это обычная практика, и заострять на этом внимание (не стоит – прим. ред.).

Даже глава государства говорит, что надо начинать с мелких преступлений. Если мы сейчас даем возможность физлицам отблагодарить лицо уполномоченное на выполнение госфункций и дарить какие-то подарки, пусть это будет подарок за 500-1000 тенге, не важна стоимость, то завтра, если так подойти, тогда стоит отказаться и от (наказания – прим. ред.) за такие мелкие преступления, как кража, распитие спиртных напитков и т.д. Преступление начинается с малого", – заявил он.

Ссылаясь на озвученные по данному делу показания в суде, Тлеукенов также объяснил, почему чиновник сразу не вернул подарок, если знал о его незаконности.

"Были трактовки, почему чиновник сразу не вернул данные подарки человеку, который дарил. На суде, если я не ошибаюсь, руководитель управления обозначил, что на тот момент была не самая подходящая обстановка, чтобы возвращать подарок, с точки зрения этики.

И в суде все эти обстоятельства были приняты. В решении суда говорится, что доводы привлекаемого лица и адвоката об отсутствии состава административного правонарушения не обоснованы, так как следственными материалами установлено предоставление Булдаковой подарка уполномоченному лица на выполнение госфункций", – добавил официальный представитель Антикора.

Суд из-за подаренного коврика для йоги

Напомним, в Уральске во время проведения мероприятия, посвященного Дню йоги, тренер Маргарита Булдакова вручила Каймену Есендиярову, который на тот момент занимал должность руководителя Управления физической культуры и спорта ЗКО, коврик для йоги и пакет от спонсоров с набором ножей.

За это женщину привлекли к административной ответственности по статье 676 КоАП РК "Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами", предусматривающей штраф в размере 200 МРП или 690 тыс. тенге. С этим Булдакова не согласилась.

Сам Каймен Есендияров во время суда рассказал, что в апреле с официальным письмом в управление обратилась Булдакова и попросила предоставить ей стадион "Юность" для проведения мероприятия, ей дали согласие.

"21 июня во время Дня йоги Маргарита Булдакова передала мне коврик для йоги и два ножа. На стадионе было много народу, все фотографировали, и я растерялся. Мне показалось невежливым при всех отвергнуть подарок. После мероприятия я передал эти подарки своему сотруднику Амангалиеву, чтобы он по закону сдал их", – объяснил экс-чиновник, занимавший должность руководителя Управления физической культуры и спорта ЗКО до августа 2023 года.

При этом сегодня мы сообщали о том, что выслушав мнение сторон, суд решил освободить Маргариту Булдакову от административной ответственности в связи с малой значимостью правонарушения. При этом ей вынесли предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045864-sud-iz-za-podarennogo-chinovniku-kovrika-dlya-yogi-prokommentirovali-v-antikore/

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