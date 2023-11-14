"Я растерялся": экс-чиновник из ЗКО о подаренном коврике для йоги

В специализированном суде по административным делам в Уральске рассматривают дело в отношении тренера по йоге Маргариты Булдаковой, которая подарила коврик экс-руководителю Управления физической культуры и спорта ЗКО Каймену Есендиярову. Он высказался о произошедшем, передает "Мой город".

Маргариту Булдакову привлекли к административной ответственности по ст.676 КоАП РК "Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами" после того, как она вручила коврик для йоги госслужащему. По этой статье предусмотрен штраф в размере 690 тыс. тенге. Однако женщина с наказанием не согласилась.

Как стало известно в суде, вместе с ковриком Булдакова передала чиновнику пакет с фирменными ножами от спонсоров мероприятия.

На прошедшем заседании по поводу случившегося высказался сам Каймен Есендияров, который сейчас находится на лечении в Алматы. Он до августа 2023 года занимал должность руководителя Управления физической культуры и спорта ЗКО.

"В апреле с официальным письмом к нам обратилась Булдакова и попросила предоставить ей стадион "Юность" для проведения мероприятия. Мы дали согласие. 21 июня во время дня йоги Маргарита Булдакова передала мне коврик для йоги и два ножа. На стадионе было много народу, все фотографировали и я растерялся. Мне показалось невежливым при всех отвергнуть подарок. После мероприятия я передал эти подарки своему сотруднику Амангалиеву, чтобы он по закону сдал их", - объяснил Каймен Есендияров.

Выяснилось, что переданные вещи уже продали через аукцион. Победителем стала девушка, которая выкупила коврик и ножи за 5 833 тенге.

Напомним, ранее в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО сообщили, что бывший руководитель управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров получил подарок - коврик для занятия йогой. Он посчитал действия тренера неправомерными и сдал подарок в государственный фонд. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении и предоставили семь календарных дней для добровольной уплаты штрафа в размере 50% от общей суммы (345 тыс. тенге).

Добавим, что согласно ст.676 КоАП РК предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.