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Казахстанку оштрафовали за подаренный чиновнику коврик для йоги

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Коврики для йоги
Коврики для йоги. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Западно-Казахстанской области оштрафовали тренера по йоге за подаренный чиновнику презент. В Антикоре рассказали подробности инцидента, передает издание "Мой город".

Как пишет издание, еще летом в Уральске проходило празднование международного дня йоги.

Во время церемонии награждения руководитель ОО "Академия здорового образа жизни" Маргарита Б. подарила руководителю управления физической культуры и спорта ЗКО коврик для занятия йогой. А спустя четыре месяца ее вызвали в антикоррупционную службу.

В ведомстве казахстанке заявили, что она совершила правонарушение — вручила подарок госслужащему, когда тот исполнял служебные обязанности.

"Бывший руководитель областного управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров получил подарок — коврик для занятия йогой от Б.

Есендияров посчитал действия тренера по йоге неправомерными и сдал подарок в специальный государственный фонд.

Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами влечет штраф в размере 200 МРП (690 тыс. тенге). В отношении Б. составили протокол об административном правонарушении и предоставили семь календарных дней для добровольной уплаты штрафа в размере 50% (345 тыс. тенге - прим. ред.)", — рассказали в Антикоре.

Напомним, в 2020 году парламент Казахстана принял проект закона о противодействии коррупции, одна из норм которого предусматривала запрет дарить подарки, оказывать услуги госслужащим любой стоимости. Позже законопроект подписал глава государства.

Сообщалось, что документом установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.

В соответствии с законом антикоррупционное законодательство распространено на лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета.

Ранее мы подробно рассказывали, в каких случаях подарок могут посчитать взяткой должностному лицу. Например, если стоимость подарка окажется свыше 2 МРП, то это уже расценивается как взятка и за это грозит уголовное наказание. А за презенты ниже этой стоимости следует административное наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043675-kazahstanka-podarila-chinovniku-kovrik-dlya-yogi-i-narvalas-na-shtraf/

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