Чем закончилось необычное дело о подаренном чиновнику в ЗКО коврике для йоги

В Специализированном суде по административным делам завершили рассмотрение дела в отношении тренера по йоге Маргариты Булдаковой, которую хотели оштрафовать на крупную сумму за коврик и комплект ножей, врученные на мероприятии руководителю Управления физической культуры и спорта ЗКО Каймену Есендиярову, передает "Мой город".

Выслушав мнение сторон, суд вынес решение - освободить Маргариту Булдакову от административной ответственности в связи с малой значимостью правонарушения. При этом ей вынесли предупреждение.

Тренер по йоге осталась довольна решением суда. Однако она подчеркнула, что отныне прекращает свою общественную деятельность.

"Я больше не буду проводить никакие общественные мероприятия и пропагандировать здоровый образ жизни. Будут только индивидуальные занятия", - добавила женщина.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, необычный случай произошел в Уральске во время проведения мероприятия, посвященного Дню йоги. Тренер вручила Каймену Есендиярову, который на тот момент занимал должность руководителя Управления физической культуры и спорта ЗКО, коврик для йоги и пакет от спонсоров с набором ножей.

За это женщину привлекли к административной ответственности по ст.676 КоАП РК "Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами", предусматривающей штраф в размере 200 МРП или 690 тыс. тенге. С этим Маргарита Булдакова не согласилась.

Между тем в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО пояснили, что бывший руководитель управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров получил подарок - коврик для занятия йогой.

Он посчитал действия тренера неправомерными и сдал подарок в государственный фонд. Тогда в отношении женщины и составили протокол об административном правонарушении и предоставили семь календарных дней для добровольной уплаты штрафа в размере 50% от общей суммы (345 тыс. тенге).

Сам Каймен Есендияров во время суда рассказал, что в апреле с официальным письмом в управление обратилась Булдакова и попросила предоставить ей стадион "Юность" для проведения мероприятия, ей дали согласие.

"21 июня во время Дня йоги Маргарита Булдакова передала мне коврик для йоги и два ножа. На стадионе было много народу, все фотографировали и я растерялся. Мне показалось невежливым при всех отвергнуть подарок. После мероприятия я передал эти подарки своему сотруднику Амангалиеву, чтобы он по закону сдал их", - объяснил экс-чиновник, занимавший должность руководителя Управления физической культуры и спорта ЗКО до августа 2023 года.