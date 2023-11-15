Можно ли в Казахстане вернуть деньги, вложенные в финпирамиду

Можно ли в Казахстане вернуть свои деньги, вложенные в финансовую пирамиду, рассказал руководитель следственного управления ДЭР по Алматы Сакен Кондубаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили представители госоргана, вступление в финансовую пирамиду происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. Никто не дает никаких гарантии возврата вложенных средств. Однако имеются оконченные уголовные дела, где гражданам удалось возвратить вложенные денежные средства, сообщил спикер во время .

"В результате принятых мер сотрудниками ДЭР наложены аресты на банковские счета, на движимое и недвижимое имущества организаторов. К примеру, по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды World Business Consulting восьми потерпевшим возмещен ущерб на сумму 126 млн тенге.

По уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды B2B Jewerly более 1200 потерпевшим возмещен ущерб на сумму 700,1 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд тенге", - сообщил Сакен Кондубаев.

Он отметил, что участились случаи распространения предложений от лжефинансовых организаций, которые призывают инвестировать деньги в крупные проекты нефтедобывающих компаний, известных банков и субъектов квазигосударственного сектора с обещанием высокой и пассивной доходности.

Спикер отметил, что для убеждения организаторы используют логотипы и дизайн известных новостных порталов, а также упоминают известных личностей и высокопоставленных чиновников.

"Заходя на такие ресурсы, не следует заполнять свои анкетные данные. После чего начинают звонить, обращаясь по имени и фамилии, представляются сотрудниками банка либо правоохранительного органа и говорят, что на вас оформили кредит или возбудили уголовное дело.

Пользуясь моментом неожиданности и вашей растерянностью, они выманивают ваши банковские данные. В связи с этим Департамент экономических расследований по городу Алматы призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали о жалобах вкладчиков L-Capital - одна из семей вложила 600 тысяч долларов и до сих пор не может вернуть свои средства.

К слову, ранее в Сети появилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым, которое распространили мошенники. Также в Казнете распространялся созданный злоумышленниками видеоролик с участием Токаева, якобы рекламировавшего "проект Павла Дурова".

Кроме того, в Сети появлялась реклама с фейковым интервью Алихана Смаилова и было опубликовано фейковое интервью с министром Жамаубаевым.