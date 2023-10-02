Семья вложила 600 тыс. долларов: вкладчики L-Capital собрались у прокуратуры Алматы

Обманутые вкладчики сегодня собрались возле прокуратуры Алматы. Люди переживают за то, что дело будет возвращено из суда, который состоится в ближайшее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело вкладчиков L-Capital длится уже не первый год. Вложившие крупные средства в финпирамиду люди уже не впервые собираются возле прокуратуры, чтобы отстаивать свои права.

По словам потерпевших, им предлагали вкладывать деньги в компанию и обещали высокие дивиденды - 30% годовых.

Наталья Игнатьева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Они сказали, что у них 18 компаний: и транспортная, и завод соли, и строительство ЖК, и птицефабрика и так далее. И все это в их владении. И они имеют акции. Я спрашивала, есть ли документы, подтверждающие, что вы акционеры? Никаких документов предоставить они не смогли, только одни слова.

Я вложила в эту компанию 3 млн тенге и буквально через полгода перестали оплачивать дивиденды. Никаких акций на моем счету не оказалось, хотя он был открыт. Мы приходили в компанию, просили вернуть деньги, требовали, писали заявление на возврат денег, но никто ничего не вернул. Потом оказалось, что никаких акций и организаций в их собственности нет", - говорит вкладчица Наталья Игнатьева.

Вкладчики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ее тезка, Наталья Агапова - пенсионерка, и из своей пенсии ежемесячно перечисляла 50 тысяч тенге в компанию, помимо уже вложенного 1 миллиона. Некоторое время она получала дивиденды, но затем их выплата прекратилась и женщина забила во все колокола.

Потерпевших по делу более 1400 человек, говорят алматинцы. В общей сложности их намного больше, уверены они - просто не все решились обратиться с заявлением. Некоторые вкладчики даже продали жилье, чтобы заработать на дивидендах.

Индира Батырбекова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К примеру, Индира Батырбекова сегодня является представителем инициативной группы. Она продала 2-комнатную квартиру и вложила все деньги в L-Capital. По словам женщины, соседка убедила ее в прибыльности.

"Это было мое единственное жилье, у меня трое детей, которые на тот момент были несовершеннолетними. Я поверила соседке, которая буквально взяла штурмом, приходила домой, приводила клиентов. Она - агент шестого уровня. В компании показывали свои предприятия на буклетах, все было красиво: и чуть ли не золотые прииски у них, и соледобывающая компания, и транспортная, и птицефабрика.

Первое время выплачивали дивиденды, но потом они прекратились из-за карантина. Люди стали требовать вложенные деньги", - вспоминает Индира.

Кульажар Касымова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Очень крупные потери понесла и семья Кульажар Касымовой. Женщина не может сдержать слез - в общей сложности было вложено 600 тысяч долларов. Семья продала все имущество.

"В 2017 году я вложила 200 (тысяч - прим.ред.) долларов, нас 10 братьев и сестер. И все мои братишки продали. Война между братьями, где деньги там, оказывается, не бывает братства. Мы были очень дружной семьей, теперь не общаемся друг с другом. Дастан выдавал нам деньги - дивиденды, он сказал - "мы же есть, пока есть я, все будет". Еще девушка по имени Алина сказала, что не надо класть по отдельности, "4-5 человек объединитесь и вложите вместе.

От имени моей дочери положили еще 400 тысяч долларов. Двое моих родных уже умерли, я им купила дом. Сейчас мы остались на улице. Муж страдает болезнью Паркинсона, у него уже отказывают руки и ноги, я сейчас ухаживаю за ним", - делится потерпевшая.

Вкладчики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таких потерпевших, уверяют другие женщины, много. Один из мужчин снял 20 млн тенге с депозита в банке из-за того, что там уменьшилась процентная ставка, и вложил в компанию, чтобы получать 30% в год. Правда, дивиденды он не получил ни разу. А теперь рад бы вернуть хотя бы половину вложенного.

"С большим трудом удалось добиться возбуждения уголовного дела. На данный момент шесть подозреваемых. Основатель, по нашим сведениям, живет в Дубае. Дело уже передали однажды в суд, но вернули на доследование. Теперь оно снова передано в суд и 6 октября должно состояться предварительное слушание. Но мы боимся, что дело вновь вернут", - резюмировала Индира Батырбекова.

Вкладчики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, в прокуратуре города корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что дело будет рассматриваться в суде.

"19.09.2023 года уголовное дело направлено Бостандыкский районный суд для рассмотрения по существу. Иная информация не подлежит разглашению согласно статьи 201 УПК РК", - заявили в прокуратуре.

Прокуратура. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, в феврале 2021 года десятки вкладчиков пришли штурмовать офис компании L-Capital. Они также рассказывали о крупных потерях. Буквально через несколько дней полиция сообщила о задержании основателя компании, гражданки И.

В 2022 году вкладчики уже приходили к прокуратуре, чтобы на их дело обратили внимание. Помощник прокурора города Алматы Бауыржан Тулендинов тогда сообщал, что дело в отношении компании L-Capital расследуется по двум статьям Уголовного кодекса.

"Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере, создание и руководство финансовой пирамидой. В настоящее время подозреваемыми по делу признаны 12 человек. Досудебное расследование продолжается", – говорил Бауыржан Тулендинов.

Также вкладчики были возмущены тем, что задержанных руководителей компании отпустили под подписку о невыезде.