Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Семья вложила 600 тыс. долларов: вкладчики L-Capital собрались у прокуратуры Алматы

Опубликовано:

Вкладчики
Вкладчики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обманутые вкладчики сегодня собрались возле прокуратуры Алматы. Люди переживают за то, что дело будет возвращено из суда, который состоится в ближайшее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело вкладчиков L-Capital длится уже не первый год. Вложившие крупные средства в финпирамиду люди уже не впервые собираются возле прокуратуры, чтобы отстаивать свои права.

По словам потерпевших, им предлагали вкладывать деньги в компанию и обещали высокие дивиденды - 30% годовых.

Вкладчики
Наталья Игнатьева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Они сказали, что у них 18 компаний: и транспортная, и завод соли, и строительство ЖК, и птицефабрика и так далее. И все это в их владении. И они имеют акции. Я спрашивала, есть ли документы, подтверждающие, что вы акционеры? Никаких документов предоставить они не смогли, только одни слова.

Я вложила в эту компанию 3 млн тенге и буквально через полгода перестали оплачивать дивиденды. Никаких акций на моем счету не оказалось, хотя он был открыт. Мы приходили в компанию, просили вернуть деньги, требовали, писали заявление на возврат денег, но никто ничего не вернул. Потом оказалось, что никаких акций и организаций в их собственности нет", - говорит вкладчица Наталья Игнатьева.

Вкладчики
Вкладчики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ее тезка, Наталья Агапова - пенсионерка, и из своей пенсии ежемесячно перечисляла 50 тысяч тенге в компанию, помимо уже вложенного 1 миллиона. Некоторое время она получала дивиденды, но затем их выплата прекратилась и женщина забила во все колокола.

Потерпевших по делу более 1400 человек, говорят алматинцы. В общей сложности их намного больше, уверены они - просто не все решились обратиться с заявлением. Некоторые вкладчики даже продали жилье, чтобы заработать на дивидендах.

Индира Батырбекова
Индира Батырбекова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К примеру, Индира Батырбекова сегодня является представителем инициативной группы. Она продала 2-комнатную квартиру и вложила все деньги в L-Capital. По словам женщины, соседка убедила ее в прибыльности.

"Это было мое единственное жилье, у меня трое детей, которые на тот момент были несовершеннолетними. Я поверила соседке, которая буквально взяла штурмом, приходила домой, приводила клиентов. Она - агент шестого уровня. В компании показывали свои предприятия на буклетах, все было красиво: и чуть ли не золотые прииски у них, и соледобывающая компания, и транспортная, и птицефабрика.

Первое время выплачивали дивиденды, но потом они прекратились из-за карантина. Люди стали требовать вложенные деньги", - вспоминает Индира.

Кульажар Касымова
Кульажар Касымова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Очень крупные потери понесла и семья Кульажар Касымовой. Женщина не может сдержать слез - в общей сложности было вложено 600 тысяч долларов. Семья продала все имущество.

"В 2017 году я вложила 200 (тысяч - прим.ред.) долларов, нас 10 братьев и сестер. И все мои братишки продали. Война между братьями, где деньги там, оказывается, не бывает братства. Мы были очень дружной семьей, теперь не общаемся друг с другом. Дастан выдавал нам деньги - дивиденды, он сказал - "мы же есть, пока есть я, все будет". Еще девушка по имени Алина сказала, что не надо класть по отдельности, "4-5 человек объединитесь и вложите вместе.

От имени моей дочери положили еще 400 тысяч долларов. Двое моих родных уже умерли, я им купила дом. Сейчас мы остались на улице. Муж страдает болезнью Паркинсона, у него уже отказывают руки и ноги, я сейчас ухаживаю за ним", - делится потерпевшая.

Вкладчики
Вкладчики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таких потерпевших, уверяют другие женщины, много. Один из мужчин снял 20 млн тенге с депозита в банке из-за того, что там уменьшилась процентная ставка, и вложил в компанию, чтобы получать 30% в год. Правда, дивиденды он не получил ни разу. А теперь рад бы вернуть хотя бы половину вложенного.

"С большим трудом удалось добиться возбуждения уголовного дела. На данный момент шесть подозреваемых. Основатель, по нашим сведениям, живет в Дубае. Дело уже передали однажды в суд, но вернули на доследование. Теперь оно снова передано в суд и 6 октября должно состояться предварительное слушание. Но мы боимся, что дело вновь вернут", - резюмировала Индира Батырбекова.

Вкладчики
Вкладчики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, в прокуратуре города корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что дело будет рассматриваться в суде.

"19.09.2023 года уголовное дело направлено Бостандыкский районный суд для рассмотрения по существу. Иная информация не подлежит разглашению согласно статьи 201 УПК РК", - заявили в прокуратуре.

Прокуратура
Прокуратура. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, в феврале 2021 года десятки вкладчиков пришли штурмовать офис компании L-Capital. Они также рассказывали о крупных потерях. Буквально через несколько дней полиция сообщила о задержании основателя компании, гражданки И.

В 2022 году вкладчики уже приходили к прокуратуре, чтобы на их дело обратили внимание. Помощник прокурора города Алматы Бауыржан Тулендинов тогда сообщал, что дело в отношении компании L-Capital расследуется по двум статьям Уголовного кодекса.

"Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере, создание и руководство финансовой пирамидой. В настоящее время подозреваемыми по делу признаны 12 человек. Досудебное расследование продолжается", – говорил Бауыржан Тулендинов.

Также вкладчики были возмущены тем, что задержанных руководителей компании отпустили под подписку о невыезде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039087-semya-vlozhila-600-tys-dollarov-vkladchiki-l-capital-sobralis-u-prokuratury-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.