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Сразу два новых автобусных маршрута запустят в Астане

Опубликовано:

Автобус едет в по дороге
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 31 августа, в Астане будут запущены сразу два новых автобусных маршрута, сообщается в официальном Telegram-канале городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы.

Маршрут № 49 курсирует в направлении "Коктал-2 - проспект Ұлы дала" и соединит жилые массивы "Коктал-1", "Коктал-2", парк "Коктал" с жилым массивом "Жагалау".

"Также улучшит транспортное обслуживание улиц Ш. Айтматова, Сыганак, проспекта Кабанбай батыра, обеспечит транспортным обслуживанием жителей ЖК Dastur, Home Land, Athletic city", - сообщили в акимате.

По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом 12-15 минут.

Маршрут №57 курсирует в направлении "ул. Толе би – железнодорожный вокзал "Нурлы жол".

Он как отметили в ведомстве, запуск нового маршрута улучшит транспортное обслуживание улиц Толе би, А. Байтурсынова, проспекта Кошкарбаева, а также обеспечить транспортную связь между школой №92 и ул. Айнакол, ЖК "Хабар", осуществить обслуживание школы Бином им. Ы. Алтынсарина, снизить загруженность маршрута №40.

По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом 10-15 минут.

Стоит отметить, что в Астане завершается ремонт на некоторых улицах - ожидается снятие ограничений на участке от улицы Ташенова до улицы Иманова, и по улице Туркестан - на участке от улицы Достык до улицы Сыганак. Их должны снять сегодня, 31 августа, а завтра, 1 сентября, должны открыть движение по улице Ш. Калдаякова, на участке от моста через реку Есиль до проспекта Тауелсиздик.

Также отметим, что из-за проведения ремонтных работ в Астане власти меняли схемы движения некоторых автобусных маршрутов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034598-srazu-dva-novyh-avtobusnyh-marshruta-zapustyat-v-astane/

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