Спецрейсы запустят для болельщиков на время футбольного матча в Астане

В пятницу, 17 ноября, в Астане пройдет матч в рамках отбора на Евро-2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино. Для зрителей будут курсировать специальные автобусы, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Так, сообщается, что матч пройдет на стадионе "Астана Арена". Начнется он в 21:00.

"В этот день будет усилена работа общественного транспорта до стадиона "Астана Арена". Также, для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов, с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом", – сообщили представители CTS в своем официальном Instagram-аккаунте.

Автобусы будут организованы со следующих точек:

парковка "Столичный цирк";

парковка СК "Казахстан";

парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

парковка Дворец "Жастар".

При этом после окончания игры болельщики, также смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №10, №12, №21, №26, №27, №28, №37, №40, №49, №51, №53, №60 и №303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

"Призываем всех автолюбителей на период проведения футбольного матча воспользоваться общественным транспортом.

Стоимость проезда 90 тенге. Оплата производится безналичным способом: транспортной картой либо сканированием QR-кода. Также действительны льготные транспортные карты", – добавили в компании.

Отметим, что национальной сборной Казахстана осталось провести два матча в рамках отбора на Евро-2024.

Первая игра на домашнем стадионе "Астана Арена" пройдет 17 ноября против аутсайдера группы H Сан-Марино. Затем подопечные Магомеда Адиева сыграют против Словении 21 ноября на стадионе в городе Любляна.

Вчера стал известен окончательный состав сборной Казахстана на ближайшие игры квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Кроме того, ранее главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев отмечал, что наши футболисты впервые оказываются в такой ситуации, "когда могут сделать большой шаг, в большом турнире".

Напомним, предыдущий матч сборной Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 проходил в городе Хельсинки против финской команды. Тогда казахстанцы обыграли соперников со счетом 2:1.