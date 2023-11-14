До 16 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 14 ноября - ни в одном из мегаполисов осадков не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 6,6 м/с.

В Шымкенте сегодня также обещают погоду без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 16 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.