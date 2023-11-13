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Не по сезону теплая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

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Осенняя погода
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие несколько дней в Казахстане сохранится теплая погода. В большинстве регионов будет облачно и дождливо, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу погоды с 14 по 16 ноября, теплая погода по Казахстану еще сохранится. При этом будет облачно и дождливо, температурный фон – однообразный, но умеренно теплый.

В южных регионах республики синоптики обещают малооблачную погоду и повышение дневных температур до плюс 17-22 градусов.

Согласно прогнозу погоды на ноябрь, во второй и третьей декадах месяца (декада – 10 дней) погода будет изменчивой, ожидается частая смена теплых и морозных дней.

В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по Казахстану не исключены гололедные явления и туманы. Во второй половине ноября на севере страны синоптики прогнозируют морозную погоду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045434-ne-po-sezonu-teplaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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