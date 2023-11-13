Дожди придут в Шымкент на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в конце недели в мегаполисе ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 ноября в Шымкенте ожидается переменная облачность. Температура в среднем составит плюс 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 12 градусов, но ночью температура опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

14 ноября ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 5 градусов. Скорость ветра составит до 2,7 м/с.

15 ноября осадков не будет. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 19 градусов, а ночью опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

16 ноября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 14 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,5 м/с.

17 ноября снова ожидается погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

18 ноября в мегаполисе прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

19 ноября, по прогнозам синоптиков, вновь будет идти дождь. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 13 градусов, но ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.