Насколько увеличилась численность населения Казахстана

Бюро национальной статистики Казахстана представило новые данные по демографический статистике Казахстана по состоянию на 1 сентября 2023 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно таблице "Об изменении численности населения Республики Казахстан на 1 сентября 2023 года", опубликованной на официальном сайте Бюро национальной статистики, в стране проживают 19 944 726 человек.

Общий прирост населения составил 177 919 человек, в том числе естественный прирост составил 172 022, а сальдо миграции — 5 897.

Официальная численность населения Казахстана по состоянию на начало 2023 года составляла 19 766 807 человек.

Самый высокий прирост населения зафиксирован в Астане. Если в начале года в столице проживало 1 354 556 человек, то на 1 сентября этот показатель составлял 1 402 022. Общий прирост населения столицы составил 47 446.

В Алматы в начале года проживало 2 161 902 человека, по состоянию на 1 сентября — 2 205 926. Общий прирост населения составил 44 024 человек.

Городское населения республики составляет 12 209 896 человек. Прирост составил 158 766 человек.

Как уточняют в Бюро национальной статистики, численность населения – это число людей, проживающих на данной территории в данный момент времени.

Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших ПМЖ с данной территории.

Напомним, ранее аналитики Бюро национальной статистики определили средний возраст казахстанцев на начало этого года.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана заявил, что до конца 2023 года население Казахстана достигнет 20 млн человек.