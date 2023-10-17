Отбор на Евро-2024: Казахстан сделал камбэк и обыграл Финляндию

Сборная Казахстана по футболу в гостях одержала волевую победу над командой Финляндии в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Матч состоялся в Хельсинки, передает NUR.KZ.

Важнейшая для нашей сборной встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Магомеда Адиева.

В первом тайме вперед вышли хозяева. На 28 минуте ворота сборной Казахстана поразил Роберт Тэйлор.

Наши футболисты отыгрались лишь на 77 минуте. Бахтиер Зайнутдинов реализовал пенальти. Через 12 минут ему удалось сделать дубль.

В итоге сборная Казахстана одержала нужную победу. Она позволила опередить финнов в турнирной таблице. Наша сборная в группе H теперь занимает промежуточное третье место с 15 очками. Финляндия стала четвертой, имея в активе 12 очков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.