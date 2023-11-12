Отбор на Евро-2024: сборная Казахстана объявила окончательный состав на решающие матчи

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объявил окончательный состав на ближайшие игры квалификации чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Национальной команде предстоит 17 ноября провести домашний матч с Сан-Марино, а в ночь на 21 ноября по времени Астаны встретиться на выезде со Словенией. В финальный список на эти игры вошли 27 футболистов.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – "Ордабасы"), Багдат Каиров, Руслан Валиуллин (оба – "Тобол"), Ян Вороговский, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов (все – "Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Еркин Тапалов ("Кызылжар"), Лев Скворцов ("Химки", Россия);

Полузащитники: Рамазан Оразов ("Копер", Словения), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – "Актобе"), Аслан Дарабаев, Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (все – "Астана"), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Александр Зуев (ИМТ, Сербия), Ислам Чесноков ("Тобол");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Астана"), Вячеслав Швырев ("Кайрат"), Иван Свиридов («Шахтер»).

Напомним, после восьми туров отборочного цикла сборная Казахстана занимает третье место в группе H с 15 очками. Выше находятся только команды Дании и Словении (по 19 баллов).

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