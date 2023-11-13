Дожди и потепление до 18 градусов ожидаются на этой неделе в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - неделя начнется и закончится дождями. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 ноября в Алматы ожидается дождь. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 6 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

14 ноября синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура составит около плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, а минимальная – плюс 2 градуса. Скорость ветра составит до 2,1 м/с.

15 ноября также ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура – плюс 10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 14 градусов, а ночью опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

16 ноября в Алматы обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 12 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 16 градусов, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

17 ноября осадков не ожидается. Среднесуточная температура – плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

18 ноября ожидается ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

19 ноября, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 9 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 14 градусов, но ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.