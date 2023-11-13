Снегопад и до 10 градусов тепла обещают синоптики в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - почти вся неделя пройдет без осадков, а в воскресенье обещают снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 ноября в Астане прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

14 ноября ожидается переменная облачность. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, а минимальная – плюс 2 градуса. Скорость ветра составит до 6,4 м/с.

15 ноября снова будет облачно. Средняя температура – плюс 4 градуса. Днем температура поднимется до плюс 8 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

16 ноября в Астане синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 5 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 9,0 м/с.

17 ноября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 6 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

18 ноября осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, минимальная – плюс 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 8,7 м/с.

19 ноября, по прогнозам синоптиков, ожидается снегопад. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 5 градусов, но ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 11,5 м/с.