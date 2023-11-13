Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Снегопад и до 10 градусов тепла обещают синоптики в Астане на этой неделе

Опубликовано:

Снег заметает пожелтевшие деревья
Осень. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - почти вся неделя пройдет без осадков, а в воскресенье обещают снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 ноября в Астане прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

14 ноября ожидается переменная облачность. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, а минимальная – плюс 2 градуса. Скорость ветра составит до 6,4 м/с.

15 ноября снова будет облачно. Средняя температура – плюс 4 градуса. Днем температура поднимется до плюс 8 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

16 ноября в Астане синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 5 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 9,0 м/с.

17 ноября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 6 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

18 ноября осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, минимальная – плюс 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 8,7 м/с.

19 ноября, по прогнозам синоптиков, ожидается снегопад. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 5 градусов, но ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 11,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045366-snegopad-i-do-10-gradusov-tepla-obeschayut-sinoptiki-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снегопад и до 10 градусов тепла обещают синоптики в Астане на этой неделе

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.