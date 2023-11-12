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Туман и ветер: штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

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Туман на улице
Туман. Иллюстративное фото: MarcusR/Getty Images

Синоптики предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий – ожидаются туман и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в области Ұлытау ожидается гололед.

В Карагандинской области прогнозируются гололед и ожидается туман.

В Жамбылской области синоптики обещают туман и ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Атырауской области будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидаются сильный снег, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматы завтра будет туман.

В Мангистауской области обещают пыльную бурю и ветер со скоростью 15-20 м/с.

Жителям ЗКО, СКО и области Абай стоит ждать туман и ветер с порывами 15-20 м/с.

В Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской и Акмолинской областях ожидается туман.

В Шымкенте тоже будет туман.

В ВКО ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман, а также ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Костанайской области прогнозируются туман и ветер с порывами до 15 м/с.

В области Жетісу ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а в районе Алакольских озер буду порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Рекомендации для водителей при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

  • уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  • быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  • следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • включить стеклоочистители;
  • периодически сверять свою скорость по спидометру;
  • использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры - одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2045351-tuman-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-na-bolshey-chasti-kazahstana/

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