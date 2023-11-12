"Без битума, прямиком на песок": актаусцы возмутились технологией укладки асфальта (фото)

В одном из микрорайонов Актау после замены трубопровода начались восстановительные работы. Но горожане считают, что укладка асфальта проводится без битума, передает Lada.kz.

Как пишет издание, спустя четыре месяца после замены трубопровода на тротуарных дорожках около домов №21, №22 и №23 в микрорайоне №11 начались восстановительные работы. Но местные жители говорят, что укладка асфальта проводится без битума – раствор похож на горячую черную воду из крана.

"Без битума, прямиком на песок. Бордюры где-то цементом укрепили, а где-то просто землей присыпали. И теперь по ним едет каток и разрушает. Часть бордюров раздавил погрузчик", – возмущаются горожане.

Укладка асфальта. Фото: lada.kz

Изданию в отделе ЖКХ сообщили, что в работе по укладке асфальтного покрытия соблюдены все технические условия. Чиновники отметили, что при асфальтировании тротуара битум используется.

"Работы по заливке битума проводятся не гудронатором, так как эта техника туда не помещается. Специалисты проводят работу другими инструментами", – сообщили ЖКХ.

Укладка асфальта. Фото: lada.kz

Напомним, ранее жители одного из районов Шымкента заявили, что асфальт, который они ждали годами, укладывают неправильно. Возмущенные граждане преградили дорогу спецтехнике.

В октябре в Мангистауской области житель села Акшукур возмутился процессом укладки асфальта во время ремонта дороги. Местные чиновники рассказали, что подрядчиком является ТОО СФ "Ынта", предприятию было выделено более 109 млн тенге.

А в Петропавловске в этом году заасфальтировали 47 улиц, из бюджета на это потратили 8 млрд тенге. Однако покрытие улиц начало разрушаться уже через несколько недель.