Открытие школы в Алматы после ремонта за 2,4 млрд тенге отложили из-за нареканий Досаева
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Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе посещения школы № 127 в Ауэзовском районе заявил, что ремонт проведен неудовлетворительно и поручил оперативно устранить все замечания, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.
Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, к подрядной организации есть ряд вопросов и нареканий.
Аким Алматы Ерболат Досаев поручил оперативно устранить все замечания – школа может быть открыта лишь при полной готовности к приему детей.
Акиму доложили, что в школе провели сейсмоусиление, отремонтировали крышу и здание, провели ремонт отопительной системы и водопровода, заменили ограждения по всей территории, установили спортивный комплекс. В настоящий момент подрядная организация занимается благоустройством территории.
Ерболат Досаев обратил внимание руководства управления строительства на качество проектных работ, проведенных подрядной организацией.
"Глава города озвучил претензии к покраске стен, отсутствию прорезиненных участков на входе в школу для удобства детей в осенне-зимний период.
Аким также поручил переоборудовать пороги в школе, чтобы избежать падений и травм детей, изолировать провода в зоне раковин в уборной, устранить технические нарушения проведенной вентиляции и облагородить внутренний двор с газоном для удобства и комфорта школьников", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также были сделаны замечания компании, осуществляющей технический надзор за качеством строительно-монтажных работ.
Согласно установленным срокам, школа должна была открыться в ноябре. Ерболат Досаев дал время подрядчику до конца декабря на устранение всех нарушений.
Школа №127 была построена в 1988 году, с тех пор ремонт в здании не проводился. На то, чтобы привести школу в соответствие современным нормам безопасности и образования было выделено 2,4 млрд тенге.
Капитальный ремонт начался в октябре 2022 года, в настоящее время работы завершены на 95%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043844-dosaev-poruchil-ispravit-defekty-v-tolko-chto-otremontirovannoy-shkole-v-almaty/