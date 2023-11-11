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Понижение температуры до -2 градусов ожидается в одном из крупнейших городов Казахстана

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 11 ноября. В двух мегаполисах возможен дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы может быть облачно. Температура днем поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 1,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра - 7 м/с.

В Шымкенте в субботу ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +15 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,9 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на 11-13 ноября в Казахстане. Так, в ближайшие дни с очередным Атлантическим циклоном на большей части страны возможны осадки, при этом погода будет довольно теплой для ноября.

Сильные дожди ожидаются 11 ноября на северо-западе, 12 ноября - на юге, 13 ноября - на юго-востоке республики, в горных районах юга и юго-востока - сильные осадки, в том числе снег.

Однако с 12 ноября на запад начнет распространиться отрог антициклона, поэтому осадки прекратятся, а дневная температура воздуха повысится до +8...+18 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045235-ponizhenie-temperatury-do-2-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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Понижение температуры до -2 градусов ожидается в одном из крупнейших городов Казахстана

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