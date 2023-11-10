"Возможен сход снежных лавин": жителей Алматы призвали не ходить в горы

В Алматы сегодня объявлено штормовое предупреждение – возможен сход снежных лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"В период с 10 по 11 ноября 2023 года в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) возможен сход снежных лавин", – сообщили специалисты.

Жителей Алматы призвали не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин и быть осторожными в горах.

Спасатели отмечают, что лавина – это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде.

Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска.

В лавиноопасный период: