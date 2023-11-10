У найденного в уличном туалете в Алматы младенца появилась новая семья

Ребенка, которого в прошлом году нашли в уличном туалете, передали новым родителям, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города Алматы.

По информации ведомства, в мае этого года ребенок обрел новую семью.

"Женщина посетила дом ребенка, увидела малыша, расплакалась, хотела сразу забрать. Новая семья полная, много лет женаты, но детей не было. Приехали из другого города, оформили опеку и в мае 2023 года забрали под опеку. Очень были рады, что у них теперь будет полная и счастливая семья. Они присылали фото, были счастливы", – сообщили в управлении.

Напомним, в августе прошлого года алматинские полицейские в Турксибском районе спасли новорожденного ребенка, достав его из туалетной ямы. По данным МВД, стражи порядка получили в два часа ночи информацию о том, что у несовершеннолетней девушки произошел самопроизвольный выкидыш. Выехав на место происшествия, они нашли в уличном туалете малыша.

Позже медики рассказали, что из-за сильного переохлаждения ребенка поместили в реанимацию.

В январе этого года в Алматы осудили несовершеннолетнюю мать младенца, найденного в уличном туалете. Ей назначили наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.