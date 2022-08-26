О состоянии новорожденного, спасенного из туалетной ямы, рассказали в УОЗ Алматы

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В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии ребенка, которого полицейские Турксибского района вытащили из выгребной ямы туалета. Малыш сейчас находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службе УОЗ.

"Новорожденный ребенок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы 25 августа в 06:53 в сопровождении бригады скорой помощи. Ребенок госпитализирован в отделение реанимации новорожденных.

На данный момент состояние ребенка очень тяжелое за счет переохлаждения организма. Получает интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения", - сообщили в пресс-службе УОЗ города.

Кроме того, там рассказали о 17-летней матери новорожденного. Отмечается, что она была доставлена той же ночью в горбольницу №4.

"После осмотра гинеколога и проведения лабораторных и инструментальных исследований выставлен диагноз: неполный внебольничный инфицированный выкидыш на сроке 35-36 недель. Пациентка была госпитализирована в отделение гинекологии.

Состояние на данный момент стабильное, средней степени тяжести. Гемодинамика стабильная. Лечение и обследование получает в полном объеме", - заключили в управлении.

Напомним, алматинские полицейские спасли новорожденного ребенка, достав его из туалетной ямы. Случай произошел в Турксибском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985020-o-sostoyanii-novorozhdennogo-spasennogo-iz-tualetnoy-yamy-rasskazali-v-uoz-almaty/