Полицейские спасли младенца, достав его из туалетной ямы в Алматы

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Алматинские полицейские спасли новорожденного ребенка, достав его из туалетной ямы. Случай произошел в Турксибском районе. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Полицейские получили в два часа ночи информацию о том, что у несовершеннолетней девушки произошел самопроизвольный выкидыш. Молодую маму госпитализировали в больницу, а полицейские, побеседовав с врачами, отправились на место происшествия.

Приехав в дом девушки в поисках новорожденного, у ее матери они узнали, что роженица некоторое время провела в уличном туалете. Осмотрев место, полицейский обнаружил следы крови, а, посветив фонариком внутрь выгребной ямы, увидел малыша.

К этому времени приехала следственно-оперативная группа, в составе которой был оперуполномоченный отделения криминальной полиции, лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев.

"Мы быстро разобрали доски пола туалета. Мой коллега Газиз спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его оттуда. Тогда дитя заплакало. В этот момент мы все находились в тревожном состоянии, переживали за малыша. Быстро передали мальчика врачам", - рассказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов.

Мама 17-летней девушки рассказала, что не знала о беременности дочери. Сейчас полицейские отдела полиции при УП Турксибского района начали расследование по данному факту. Обстоятельства дела устанавливаются.

Между тем, полицейские справились о состоянии спасенного ими малыша. Выяснилось, что он находится в реанимации, но дышит самостоятельно.

"Все мои коллеги, кто принимал участие в спасении мальчика, очень обрадовались этой новости. Значит, будет жить. Он ведь с самого рождения боролся за свою жизнь. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть растет счастливым. Я - отец трех мальчиков. Поэтому эта история не оставила меня равнодушным. За судьбой спасенного малыша мы с коллегами обязательно будем внимательно следить и, по возможности, принимать в ней участие", – подытожил Шатунов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984789-politseyskie-spasli-mladentsa-dostav-ego-iz-tualetnoy-yamy-v-almaty/