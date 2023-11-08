Дождь, облачность и 22 градуса тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 16 градусов, а ночью опустится до 1 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 5,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.