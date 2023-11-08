Дождь, облачность и 22 градуса тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 16 градусов, а ночью опустится до 1 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 5,4 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044616-dozhd-oblachnost-i-22-gradusa-tepla-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/