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Осенний призыв стартовал в Казахстане

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Военнослужащие Казахстана
Военнослужащие. Иллюстративное фото: Министерство обороны Республики Казахстан

В соответствии с указом президента РК с 1 сентября начинается осенний призыв граждан на срочную воинскую службу, сообщается на официальном сайте Минобороны Казахстана.

Призывная кампания продлится до 31 декабря, отметили в ведомстве.

На базе призывных пунктов местных исполнительных органов работают 195 городских и районных призывных комиссий.

Как отметили в министерстве, особенность нынешнего призыва - возросшая открытость. Она обеспечивается участием в работе призывных комиссий представителей комитета солдатских матерей и общественности.

По информации МО, всего этой осенью подлежит призыву свыше 19 тыс. человек.

В ряды ВС РК будет призвано свыше 8 тыс., в Национальную гвардию - 6 тыс., в Пограничную службу КНБ - 3 тыс., в Службу государственной охраны и в Министерство по чрезвычайным ситуациям по 300 человек соответственно.

Как подчеркнули в министерстве, в настоящее время постановка и снятие с воинского учета военнообязанных и призывников осуществляется в автоматическом режиме при перемене места жительства.

Также в ведомстве напомнили, что в ближайшее время отменяется выдача призывникам удостоверений о приписке к призывным участкам и выдача военных билетов гражданам, не проходившим воинскую службу.

На портале "Электронного правительства" говорится, что воинская служба - особый вид государственной службы военнослужащих Вооруженных Сил, направленной на непосредственное обеспечение военной безопасности, связанной с вооруженной защитой суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Республики Казахстан.

Граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления в призывную комиссию. Повестка вручается гражданину лично должностными лицами местных органов военного управления или по месту работы (учебы) руководителем организации под роспись.

В случае невозможности вручить повестку гражданину лично обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034945-osenniy-prizyv-startoval-v-kazahstane/

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