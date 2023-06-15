Законно ли отправлять повестку в армию по SMS, ответили в Министерстве обороны

Армия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Законно ли уведомлять казахстанцев о призыве в армию по SMS, рассказали корреспонденту NUR.KZ в Министерстве обороны в ответ на официальный запрос.

Ранее в Сети стала распространяться информация о том, что призывникам приходит уведомление о явке в призывную комиссию по SMS. Мы решили узнать в Министерстве обороны, насколько законен такой метод.

В ведомстве рассказали, что оповещение граждан осуществляется по повестке, которая вручается гражданину должностными лицами местных органов военного управления, в поселках, аулах, сельских округах через местные исполнительные органы или по месту работы или учебы руководителям организации под роспись.

В случае невозможности вручить повестку гражданину, обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел.

Между тем, говорят в Минобороны, в рамках цифровой трансформации, в целях автоматизации процесса оповещения, ее оперативности, большего охвата призывников и сокращения трудозатрат, местные органы военного управления через Службу 1414 применили SMS-оповещение как способ уведомления о призыве и явке на призывную комиссию.

Получив такое сообщение, граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления.

Кроме того, в Минобороны отметили, могут ли молодых людей призывного возраста принудительно забрать в военкомат после проверки документов.

"Организация призывной кампании согласно Закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" возложена на местные исполнительные органы, а розыск лиц, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности, осуществляется органами внутренних дел.

Действия уполномоченных органов осуществляются на основании предусмотренных Законами полномочий и направлены на исполнение Указа Главы государства от 2 февраля 2023 года "Об очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу".

Уклонение от прохождения медицинской комиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность", - сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве рассказали, что на воинские сборы ежегодно осуществляется призыв граждан старшего возраста. Делается это в целях подготовки и накопления военнообученного резерва.

"В 2023 году запланированы сборы с военнообязанными в количестве 1500 человек.

В период воинских сборов военнообязанные приобретают статус военнослужащего и на них распространяются все соответствующие льготы, в том числе, обеспечение питанием, медицинским и вещевым имуществом.

Гражданам на период прохождения сборов выплачивается среднемесячная заработная плата, а неработающим – минимальная оплата труда.

В ходе прохождения воинских сборов граждане повышают свои военные навыки и умения по эксплуатации современного вооружения и военной техники. Наиболее отличившимся военнообязанным присваиваются очередные воинские звания", - сообщили в Министерстве.

Ранее министр обороны отвечал, почему призывников забирают прямо из баров или ночных клубов.

Также Руслан Жаксылыков опроверг слухи об отправке казахстанских военных на границу России и Украины.

Помимо того, он высказал свое мнение о том, почему молодые люди не спешат отдавать долг Родине и ответил на вопрос, может ли руководство оборонного ведомства дать гарантию родителям, что их сыновья вернуться домой в целости и здравии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024925-zakonno-li-otpravlyat-povestku-v-armiyu-po-sms-otvetili-v-ministerstve-oborony/