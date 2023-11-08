"Это не красота, это беда": ученые и врачи развеяли опасения казахстанцев о полярном сиянии (видео)

В ночь на 7 ноября жители разных регионов Казахстана могли наблюдать полярное сияние. Однако некоторых казахстанцев оно не восхитило, а напугало, сообщает сайт телеканала КТК.

Полюбоваться северным сиянием выпала возможность не только казахстанцам, но и жителям России, Украины, Беларуси и еще ряда стран Европы. Но если одни посчитали это хорошей возможностью сделать красивые фото, то другие стали пугать концом света - соответствующие ролики появились в Сети.

"По всему миру появляются красные северные сияния. И это не красота, а это беда. Вот эти красные пятна на «потолке», скажем так, нашей Земли – это, ребята, все очень плохо. Может и ухудшаться самочувствие. Ну, короче, и радиация проникает вплоть до ядра земли", - говорится в одном из опубликованных видео.

В Институте ионосферы объяснили, что произошло. По словам ученых, на Солнце случился выброс плазмы. Это спровоцировало сильнейшую магнитную бурю. Она стала перемещаться в сторону Земли, где как раз были благоприятные условия для притягивания иноземных частиц. При взаимодействии с магнитосферой нашей планеты и образовалось разноцветное свечение.

"Активные процессы на Солнце приводят к распространению большого количества солнечного вещества (плазмы), которое вырывается в космическое пространство и через межпланетное пространство приходит к магнитосфере Земли. И вот если возмущается магнитосфера Земли, то вот эти частицы как раз проникают на разные широты.

В данном случае эти частицы проникли на средние широты. То есть у нас, в Казахстане, тоже наблюдалось полярное сияние. Конечно, это очень редкое явление", - поделилась заведующая лабораторией диагностики и прогноза космической погоды Института ионосферы Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Ольга Крякунова.

Специалисты говорят, что это явление достаточно хорошо изучено. В лаборатории его заранее прогнозируют, данные отправляют в Центр космической связи. Это позволяет делать поправки при составлении маршрутов искусственных спутников Земли и самолетов.

По словам ученых, для человека и животных сияние не представляет опасности, а вот электронику может вывести из строя. В частности, на летательных аппаратах.

"Вообще, в целом геомагнитные бури, которые являются причиной полярного сияния, они в основном опасны для спутников, для космических аппаратов, для их нормального функционирования.

Ну и в целом для авиации, для космических полетов они несут какую-то опасность. На организм человека больше влияет все-таки изменение атмосферного давления", - рассказала научный сотрудник Института ионосферы Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Ботакоз Сейфуллина.

Врачи тоже успокаивают испугавшихся граждан: излучения фотонов, которые так привлекают внимание, сами по себе для организма здорового человека не опасны. Атмосфера Земли надежно защищает нас от влияния частиц из космоса. Но вот магнитные бури некоторые люди чувствовать могут.

"В контексте магнитной бури, которая вызывает солнечные вспышки, да, мы можем сказать, что некоторые категории, группы населения, возможно, могут быть чувствительны – так называемые метеочувствительные люди или люди, у которых есть склонность к кардиоваскулярному расстройству или неврологическому.

В то же время есть группы врачей и ученых, которые говорят: нет значимых данных эпидемиологических исследований, что есть какое-то влияние, корреляция между магнитной бурей и ухудшением самочувствия", - объяснил директор Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины КазНМУ им. С. Асфендиярова Тимур Салиев.

Ученые отмечают: вблизи полюсов сияние фиксируют достаточно часто. А на широтах Казахстана – в среднем раз в 10-15 лет. Когда это явления можно будет наблюдать в следующий раз, пока неизвестно.

Источник: КТК