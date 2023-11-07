От -8 до +20 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 7 ноября - день пройдет без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 9 градусов, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 3,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044415-ot-8-do-20-gradusov-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/