От -8 до +20 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 7 ноября - день пройдет без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 9 градусов, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 3,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.