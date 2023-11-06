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Потепление пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Опубликовано:

Осенняя погода
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие три дня, 7-9 ноября, в Казахстане - прогнозируется небольшое потепление, передает NUT.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По информации на официальном сайте метеослужбы, смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.

Пройдут осадки в виде дождя и снега: сильные дожди ожидаются 8-9 ноября на юге и 9 ноября на юго-востоке страны.

Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра, а в ночные и утренние часы - туман.

На северо-западе, севере и в центре республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от 0...-8 градусов до 0...+5 градусов, на востоке от -2...-13 градусов до 0...-8 градусов, на юге и юго-востоке от -2...+5 градусов до +3...+10 градусов.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что начало ноября порадует казахстанцев теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохраняться неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром. Лишь на западе и юге республики – в начале ноября, а с середины первой декады на большей части РК прогнозируется прекращение осадков.

Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044297-poteplenie-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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