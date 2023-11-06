Дождь и снегопады ожидаются в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - астанчан предупреждают о дожде и снегопадах. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

6 ноября в Астане будет облачно. Температура в среднем составит 0 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов, но ночью температура опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

7 ноября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра составит до 3,7 м/с.

8 ноября будет облачно. Средняя температура – плюс 5 градусов. Днем температура поднимется до плюс 11 градусов, а ночью – опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

9 ноября в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,5 м/с.

10 ноября ожидается снегопад. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

11 ноября будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 3 градуса. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, минимальная – 0 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,4 м/с.

12 ноября, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается снегопад. Средняя температура составит плюс 4 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 5 градусов, но ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.