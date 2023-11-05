Туманы и ветер до 25 м/с: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

На завтра, 6 ноября, штормовое предупреждение было объявлено в Астане и еще восьми регионах Казахстана. Синоптики предупредили о сильном ветре и туманах, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, по данным метеорологов, туманы в понедельник ожидаются:

ночью и утром в Астане ;

; ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области , в Кокшетау;

, в Кокшетау; на севере области Ұлытау ;

; на западе и юге Павлодарской области ;

; на севере, востоке Карагандинской области , а также в Караганде;

, а также в Караганде; ночью и утром на севере и востоке Актюбинской области.

При этом на севере Туркестанской области, а также днем в центре и на востоке Кызылординской области прогнозируется сильный ветер. Порывы могут достигать 15-20 м/с.

Кроме того, завтра, 6 ноября, в районе Алакольских озер области Жетісу порывы ветра будут доходить до 15-20 м/с, а ночью временами – до 25 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.