До -2 градусов опустится температура воздуха в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 ноября. Сегодня во всех трех мегаполисах небо затянут облака. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, осадков не ожидается. Температура днем поднимется до плюс 16 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2 м/с.

В Астане синоптики также прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, а ночью температура снизится до минус 2 градусов. Скорость ветра – 4,3 м/с.

В Шымкенте сегодня облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов, ночью – опустятся до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.

При этом напомним, что на сегодня в ряде регионов было объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, гололеда и сильного ветра.

Так, сообщалось, что ночью и утром в Астане ожидается туман.

Кроме того, добавим, что представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.