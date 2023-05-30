"Вход в преисподнюю": огромная яма образовалась в центре дороги в Павлодаре (видео)

Яма на дороге в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Житель Павлодара снял на видео огромную яму, образовавшуюся в центре дороги. На ролик отреагировали в отделе жилищной инспекции и коммунального хозяйства города.

Видеоролик разместил Instagram-паблик tipavlo.dar.

На кадрах видно, что на проезжей части улицы образовалась довольно обширная и глубокая яма. Комментаторы в штуку назвали яму "порталом в параллельный мир" и "входом в преисподнюю", однако большинство горожан все же призвали компетентные службы обратить внимание на произошедшее.

"Ночью точно кто-нибудь прилетит в эту яму", "Нужно хоть ограждение поставить", "Все наши налоги в одном видео", - пишут подписчики паблика.

На ролик отреагировали отделе жилищной инспекции и коммунального хозяйства города. Комментарий ведомства появился под публикацией.

Как сообщили в отделе, на канализационном коллекторе по улице Ломова в границах улицы Катаева и проспекта Назарбаева образовался провал грунта в связи с обрушением свода трубопровода диаметром 600 мм.

"На текущий момент ТОО "Павлодар-Водоканал" производятся мероприятия по организации временного перекачивания стоков с аварийного участка канализационных сетей.

Необходимые ремонтные работы по устранению повреждения канализационного коллектора планируется произвести 30 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для безопасности дорожного движения проезд по улице ограничили, в связи с чем горожан призвали заранее планировать маршрут.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что теперь казахстанцы смогут подать жалобу на состояние дорог или дорожные ямы через смартфон, используя приложение eGov Mobile. Для этого нужно авторизоваться в приложении и выбрать раздел e-Otinish для подачи онлайн-обращений. Далее необходимо выбрать услугу «Ямы на дороге».

Отметим, то ремонт дорог и их обслуживание производятся за счет бюджета, который пополняется средствами налогоплательщиков. То есть это деньги непосредственно граждан Казахстана, которые вносят различные платежи в рамках налогообложения.

При этом в прошлом году в МИИР предложили включить плату за ремонт дорог в стоимость топлива. В ведомстве поясняли, что будет применяться специальный сбор на строительство и ремонт дорог. При этом отмечалось, что в результате стоимость топлива значительно не изменится, но в то же время удастся добиться более качественного обслуживания и строительства трасс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022542-vhod-v-preispodnyuyu-ogromnaya-yama-obrazovalas-v-tsentre-dorogi-v-pavlodare-video/