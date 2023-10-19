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Жители Актобе сами залатали ямы на дорогах, не получив помощи от акимата (видео)

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Жители Актобе лопатами разгребают щебень
Жители Актобе. Кадр из видео: КТК

Актюбинцы два года ждали нового асфальта на их улице. Они обратились за помощью к депутату Сание Муратовой, но когда та лишилась мандата, решили залатать ямы сами, передает сайт телеканала КТК.

Жители улицы Радистов в Актобе несколько лет пытались добиться того, чтобы на их дорогах появился новый асфальт. В какой-то момент они обратились за помощью к депутату городского маслихата Сание Муратовой. Однако месяц назад они узнали, что бизнес-леди стала героиней скандала.

"Нам сказали: "Вот такая фамилия. Это ваш депутат. Обратитесь, она должна вам помочь". Мы обращались, звонили. Долго искали. Она говорила, туда подойдите – нет. Сюда подойдите – нет. Потом сказала, у нее есть своя фирма, фитнес-клуб, туда, говорит, оставьте заявление. А теперь мы узнаем от телевидения, что ее лишили депутатских полномочий за езду в пьяном виде", – рассказал один из местных жителей.

Устав надеяться на чью-либо помощь, люди сами собрали деньги, купили щебень, наняли спецтехнику и залатали ямы.

Отмечается, что в основном здесь живут пенсионеры, но, несмотря на возраст, каждый вооружился лопатой, и общими усилиями дорогу все-таки починили.

"Два года назад соскребли этот асфальт. Сказали, положим новый. Уже два года прошло, асфальта нет. По технологии они, видимо, должны были его переработать и положить снова. Теперь мы спрашиваем: "А где же наш асфальт?" "А вас в плане нет", – отвечает ЖКХ", – добавил другой житель города.

Журналистам же чиновники ответили, что пока они благоустраивают соседние переулки.

"Мы не можем в короткие сроки и на выделенные деньги заасфальтировать сразу все улицы в городе. Эти работы ведутся поэтапно. А именно в районе Сазды в настоящее время проводится капитальный ремонт дорог на двух улицах", – заявил инспектор отдела ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта акимата Актобе Рустембек Умаров.

В отделе ЖКХ пообещали решить проблему в ближайшие два года. Говорят, сначала составят проектно-сметную документацию, а затем будут просить финансирование из бюджета.

Источник: КТК

Напомним, в Актобе в конце сентября полицейские остановили Lexus, за рулем которого была депутат городского маслихата Сания Муратова.

Экспертиза установила, что водитель управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После этого она написала заявление в территориальную избирательную комиссию о прекращении полномочий.

Позже стало известно, что суд никак не может вынести решение по административному делу из-за того, что женщина не является на процесс.

25 сентября в административном суде все же рассмотрели одно из дел в отношении Муратовой. Судья рассмотрел дело без нее, допросил сотрудника полиции, который остановил автомобиль депутата. В итоге ее лишили водительских прав на 6 месяцев.

При этом в городском маслихате сообщили, что полномочия депутата Сании Муратовой были прекращены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041788-zhiteli-aktobe-sami-zalatali-yamy-na-dorogah-ne-poluchiv-pomoschi-ot-akimata-video/

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